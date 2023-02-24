Донецк, 24 февраля, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Поставками вооружения Киеву до начала специальной военной операции России на Украине западные страны подталкивали киевский режим к силовому решению конфликта в Донбассе. Об этом 24 февраля в эфире донецкого телеканала «Оплот ТВ» заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

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«Мы видели, сколько техники стянул противник [к линии разграничения в Донбассе], сколько вооружений поставлено странами Запада, мы видели скопление личного состава, ― указал глава региона. ― Режим «ни мира, ни войны»… заканчивался».

По его словам, было видно, что «противник решился наконец под давлением Запада на силовой вариант решения конфликта». При этом, подчеркнул Пушилин, задержка с решением о начале СВО «привела бы для Донбасса к непоправимым последствиям».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Это было сделано после обращения глав ЛНР и ДНР к Москве с просьбой о военной помощи от украинской агрессии.

В феврале глава государства на встрече с представителями авиационной отрасли напомнил, что боевые действия на Украине были начаты «националистами и теми, кто поддерживал их в 2014 году» ещё задолго до проведения СВО. После этого последовали события в Крыму и Донбассе.