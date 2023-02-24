Вильнюс, 24 февраля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. В литовских военных центрах прошла подготовку очередная группа военных инструкторов с Украины. Они обучались в течение трех недель, что позволяет им теперь передавать военнослужащим ВСУ знания по стрельбе и действиям на территориях, подвергшихся различным заражениям. Об этом 24 февраля сообщили в командовании литовской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Военные Украины обучались в центре боевой подготовки и в учебном центре сухопутных войск. Полученный опыт позволит им быть инструкторами, руководителями курсов по стрельбе, а также по действиям на территориях, подвергшихся химическому, биологическому, радиационному заражению», — сказано в сообщении.

Ранее в минобороны Литвы сообщали о планах по подготовке в 2023 году около 1 тыс. солдат ВСУ.

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