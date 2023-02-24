Иркутск, 24 февраля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на ледовой поверхности озера Байкал, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Инцидент произошел 24 февраля в 300 метрах от причала Северобайкальска Республики Бурятия. Автомобиль столкнулся с судном на воздушной подушке.

Предположительно, причиной ДТП стало нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения. Пятеро пассажиров доставлены в больницу. От госпитализации пострадавшие отказались.

По факту происшествия начата проверка.