Вашингтон, 24 февраля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Власти США сосредоточились на конфликте на Украине, а в это время американская экономика, недополучая средства, деградирует, крупные компании увольняют тысячи людей. Об этом 23 февраля на телеканале Fox News заявил ведущий Такер Карлсон.

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Он прокомментировал новость о планах выделить Киеву $123 млрд в виде помощи вдобавок к ранее одобренным $113 млрд. Ведущий подсчитал, на что можно было потратить эти деньги в США: $100 млрд хватило бы на модернизацию американской железнодорожной системы, чтобы не было катастроф, как в Огайо.

«На эти деньги мы могли бы сделать то, что принесёт пользу в долгосрочной перспективе, например возвести стену вдоль нашей южной границы. Блокирование доступа в страну наркоторговцам спасло бы сотни тысяч американцев», — сказал Карлсон.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что уже начали предоставлять помощь Киеву в рамках одобренных новых пакетов поддержки. Был переведён транш в размере $9,9 млрд.