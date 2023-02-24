Георгиевск, Ставропольский край, 24 февраля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Шесть человек погибли и трое пострадали в результате лобового столкновения машин в Георгиевском округе на Ставрополье, сообщили 24 февраля в региональном управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл на 304-м километре дороги Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды в 16:00 мск. Столкнулись ВАЗ-2107 (в нём находились семь человек) и Toyota Camry (два человека).

Водитель ВАЗ выехал на встречную полосу «по не установленным пока причинам», в результате автомобиль столкнулся со следовавшей навстречу иномаркой, которая съехала с трассы в кювет.

«От полученных травм на месте скончались шесть человек, ещё трое доставлены в больницу», — сообщили в ГИБДД. Все трое пострадавших ехали в ВАЗ-2107.