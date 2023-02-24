Лондон, 24 февраля, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине спрогнозировала корреспондент британской газеты The Times Кэтрин Филп.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

По мнению корреспондента, конец конфликта всё ещё «вне поля зрения». Среди возможных вариантов решения конфликта журналист приводит мирное соглашение, войну на истощение, заморозку ситуации, победу России, а также победу Украины. При этом отмечается, что, «как выглядит победа Украины, остается неясным».

Последний, шестой вариант развития событий на Украине предусматривает «ядерную войну или вмешательство НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журналист Джоша Хаммера заявил, что в интересы властей США не входит сохранение границ Украины.