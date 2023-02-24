Минск, 24 февраля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Белоруссии и Китая Сергей Алейник и Цинь Ган провели телефонные переговоры 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.

International Maritime Organization Сергей Алейник

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию в мире, а также уделили особое внимание ситуации на Украине, в том числе мирной инициативе Китая, обнародованной 24 февраля.

«Констатировали совпадение позиций о безальтернативности мирного пути урегулирования конфликта в Украине», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Алейник и Цинь Ган также обсуждали подготовку запланированного визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай.

Напомним, мирная инициатива КНР по урегулированию конфликта на Украине включает 12 положений. В том числе Китай призывает отменить практику санкций без одобрения Совбеза ООН. На Украине критически отнеслись к предложениям КНР.