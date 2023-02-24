Киев, 24 февраля, 2023, 17:24 — ИА Регнум. В контролируемых Киевом Сумской и Полтавской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 24 февраля из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

При этом уточняется, что воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 17:46 мск, а в Полтавской — в 17:48 мск.

Кроме того, режим воздушной тревоги объявили в захваченной ВСУ части Луганской Народной Республики.

Отметим, в Минобороны РФ пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.