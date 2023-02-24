Санкт-Петербург, 24 февраля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Момент задержания вооружённого человека, ранившего сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге, засняли камеры видеонаблюдения. Видео опубликовала 24 февраля пресс-служба Рогвардии.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Видео героического поступка сотрудника ОМОН Росгвардии в Санкт-Петербурге, который увидев вооружённого человека в людном месте, не прошёл мимо, а предпринял попытку задержания и был ранен», — говорится в комментарии.

Напомним, сотрудник ОМОНа был ранен в грудь во время задержания неизвестного в районе станции метро «Гостиный Двор» 24 февраля. Раненый находится в больнице.