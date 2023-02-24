Вашингтон, 24 февраля, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Американский активист Хосе Вега в ходе встречи с лидером демократов в палате представителей, конгрессменом от штата Нью-Йорк Хакимом Джеффрисом, заявил о вине президента США Джо Байдена в разжигании конфликта на Украине. Видео с мероприятия активист опубликовал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы начали конфликт на Украине. Каковы ваши действия? Мы должны привлечь Байдена к ответственности», — призвал Хосе Вега.

Конгрессмен Джеффрис попытался парировать слова Веги заявлением о необходимости поддержки Украины, а также попытался обвинить в конфликте на Украине президента России Владимира Путина. Однако активист Вега пресек попытку конгрессмена высказать обвинения.

«Это бред. Не делайте этого. Вы обрекаете нас на гибель. Нам нужен мир. Нам нужны переговоры. Почему вы их саботируете?» — заявил Вега, за что у него отобрали микрофон и выгнали из зала.

Ранее сообщалось, что американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен призвал военнослужащих ВСУ переходить на сторону России. По его словам, пока они воюют, их власти тратят получаемые в качестве поддержки денежные средства на личные цели.