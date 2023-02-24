Париж, 24 февраля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов внести конституционные изменения по статусу Корсики, сообщает агентство AFP.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Эммануэль Макрон заявил депутатам, что у него нет ни табу, ни предопределённого решения в отношении будущего статуса Корсики», — говорится в сообщении.

Ожидается, что соответствующие изменения могут быть закреплены в Конституции до осени.

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Напомним, неприемлемым для правительства Франции остается вопрос о выходе Корсики из состава Французской республики. В феврале 2022 года Эммануэль Макрон высказался против предоставления жителям Корсики особого статуса и отверг предложения по признанию корсиканского языка официальным.