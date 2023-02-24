Москва, 24 февраля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Видеозапись работы российских подразделений технического обеспечения в зоне специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине опубликовало 24 февраля Минобороны РФ.

Цитата из видео Минобороны РФ Работа российских подразделений технического обеспечения в зоне специальной военной операции

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как войска технического обеспечения группировки «Запад» производят ремонт танков и другой бронетехники.

«Подразделения технического обеспечения продолжают восстанавливать поврежденную боевую технику в зоне СВО», — говорится в сообщении и добавляется, что специалисты могут провести ремонт любой сложности.

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Помимо того, указывается, что ремонтные бригады ведут доукомплектование поступающей новой техники, на которую устанавливают динамическую защиту и проверяют ходовые качества, заправляют топливом и техническими жидкостями, загружают боеприпасами.

«В максимально сжатые сроки специалисты заменяют двигатели, коробки передач, системы управления, связи и автоматики. Командиры подразделений подчёркивают — военнослужащие ремонтных подразделений работают на пределе возможностей», — уточняется в сообщении.

Добавляется, что иногда сменам ремонтников приходится работать по 15–16 часов, что является инициативой самих бойцов, так как они понимают, что от скорости поступления военной техники на фронт зависит эффективность выполнения российскими подразделениями поставленных боевых задач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен призвал военнослужащих ВСУ переходить на сторону России.