Москва, 24 февраля, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию по всем российским каналам посмотрели 9,2 млн человек. Об этом 24 февраля сообщили РИА Новости в компании Mediascope.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что подсчёты вели в городах РФ, где население превышает 100 тыс. человек старше четырёх лет.

По последним данным, наибольшая аудитория была у Первого канала. Он собрал 25% от всей доли телезрителей, а рейтинг составил 4,7%. Немного отстал телеканал «Россия 1», аудитория которого составила 24,9% от общей. Рейтинг обращения президента был такой же — 4,7%.

Далее в списке, согласно данным Mediascope, идут каналы НТВ, «Россия 24», телеканалы «Мир», «Соловьёв. Live» и «Звезда».

Рейтинг передачи определяется как доля её зрителей к общей аудитории канала.

Напомним, Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Он сообщил о приостановке участия России в ДСНВ, важности выполнения задач спецоперации по денацификации Украины, а также сделал ряд поручений по льготам для участников СВО по изменениям в российской экономике в условиях санкций.