Москва, 24 февраля, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Сын певца Игоря Талькова попал в поле зрения полиции. Он был задержан в центре Москвы ночью 24 февраля.

Виталий Белоусов/РИА Новости Игорь Тальков — младший

Как сообщил «Известиям» источник в силовых структурах российской столицы, автомобиль Mercedes Талькова-младшего был остановлен стражами порядка на Коровьем валу. На вопрос правоохранителей, везёт ли музыкант что-то запрещённое, он ответил утвердительно, показав пакет с неизвестным веществом.

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После этого певец якобы начал кричать на полицейских, вести себя агрессивно. В итоге Талькова и его супругу, находившуюся с ним в автомобиле, доставили в отделение, где составили протокол и завели сразу два административных дела.

Пакет, предположительно, с наркотическим веществом, изъяли и направили на экспертизу. По факту задержания начата доследственная проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года сына эстрадного исполнителя Игоря Талькова инспекторы ГИБДД задержали в Москве за вождение в нетрезвом состоянии. В декабре того же года в отношении него было возбуждено уголовное дело за повторное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В 2020 году за аналогичное правонарушение суд приговорил Талькова-младшего к одному году условно и лишил права управления автомобилем на три года.