Москва, 24 февраля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Введённые властями Великобритании в отношении государственной корпорации «Росатом» санкции ставят под угрозу международную ядерную безопасность. Об этом 24 февраля говорится в заявлении госкорпорации.

Александр Гальперин/РИА Новости Логотип госкорпорации «Росатом»

«Санкции Великобритании в отношении руководства Росатома, а также ряда компаний, входящих в контур госкорпорации, не способствуют продуктивному сотрудничеству в атомной сфере, а ставят под угрозу международную ядерную безопасность», — приводит текст заявления РИА Новости.

Указывается, что государственной корпорацией были предприняты все шаги, чтобы британские санкционные меры не повлияли на деятельность компании, для которой Росатом прогнозирует различные сценарии с учётом немотивированного и хаотичного давления санкциями, в связи с чем заблаговременно принимаются соответствующие действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росфинмониторинге заявили, что решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) о приостановке членства Российской Федерации в организации является политизированным.