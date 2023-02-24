Пекин, 24 февраля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. В США проблема растущего расслоения на богатых и бедных — хроническая болезнь общества. Об этом говорится в докладе «Правда о растущем разрыве между богатыми и бедными в США», опубликованном на сайте МИД Китая.

Bruce Cotler/Global Look Press Бездомный в США

«Проблема уже стала хроническим недугом американского общества и грязным пятном на американской демократии и правах человека», — сообщается в докладе.

В документе говорится, что США долгое время находятся в тупике, потому что богатые становятся всё богаче, а бедные всё беднее. Ссылаясь на официальную американскую статистику, доклад знакомит с процессом роста экономической поляризации в стране с 1970-х годов. Так, уровень неравенства доходов в США становился всё выше, а средний класс уменьшался. Ситуация дошла до того, что на сегодняшний день 37 млн американцев живут за чертой бедности.

Среди основных факторов, которые привели к расширению разрыва между богатыми и бедными в США, в докладе выделяются монополия, электоральная политика, политический курс, ослабление профсоюзов, расовая дискриминация.

«Увеличивающаяся экономическая поляризация — одна из главных причин углубления социального кризиса в США», — говорится в докладе.

Ранее газета Financial Times сообщила, что 10% наиболее богатых людей мира ответственны более чем за половину ежегодных мировых выбросов парниковых газов.