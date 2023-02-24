Москва, 24 февраля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) о приостановке членства Российской Федерации в организации является политизированным. Об этом 24 февраля заявили в Росфинмониторинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Такое решение является безосновательным, не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации», ― говорится в комментарии Федеральной службы по финансовому мониторингу в телеграм-канале.

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В организации считают, что такие шаги идут «вразрез с целями FATF по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения».

При этом никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом принятое FATF решение не несёт, подчеркнули в службе.

«Российская «антиотмывочная» система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством», ― говорится в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила о приостановке членства России в организации. Причиной такого решения стало несогласие с проведением Россией спецоперации на Украине.

Несмотря на это, FATF ожидает от России, которая является членом FATF с 19 июня 2003 года, продолжения выплат членских взносов, поскольку её участие хоть и приостановлено, но всё же не аннулировано.