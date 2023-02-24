Вашингтон, 24 февраля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. В интересы властей США не входит сохранение границ Украины. Об этом говорится в статье журналиста Джоша Хаммера, опубликованной 24 февраля в американском журнале Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Раздел Украины

«США крайне мало интересуются, если вообще интересуются, тем, где именно будут проведены государственные границы на востоке Украины», — написал Хаммер.

Он также выразил беспокойство тем, что США продолжают оказывать большую помощь Киеву. Журналист отмечает, что, с одной стороны, это ложится на плечи американских налогоплательщиков, а с другой — ослабляет обороноспособность США в условиях грозящего противостояния с Китаем.

Хаммер также напомним, что Россия является ядерной державой.

Стоит отметить, что, согласно данным минобороны США, Украина после начала Россией спецоперации по денацификации получила от Вашингтона военной помощи на общую сумму $32 млрд.