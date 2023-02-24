Донецк, 24 февраля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Кировский и Петровский районы Донецка, а также Ясиноватая были обстреляны вооружёнными формированиями Украины из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 24 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Николай Тришин/ТАСС Воронка от боевого снаряда, образовавшаяся в результате обстрела

Уточняется, что обстрелы Кировского и Петровского районов Донецка, а также Ясиноватой со стороны киевских войск были зафиксированы в 15:40 и во время них по городам было выпущено 20 и три ракеты из РСЗО соответственно.

Также указывается, что в 16:15 ВСУ выпустили десть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела украинских войск города Васильевки в Запорожской области пострадал один мирный житель.