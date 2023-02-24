Москва, 24 февраля, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Российского антидопингового агентства РУСАДА признать фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил.

Алексей Филиппов/РИА Новости Тренер Татьяна Тарасова

«Я не понимаю, почему РУСАДА так мечется. Что с ними? Может, они заболели?» — заявила Тарасова в интервью «Спорт-Экспресс» 24 февраля.

Ранее РУСАДА установило, что Камила Валиева причастна к нарушению антидопинговых правил федерации, однако отметило, что в этом нет ее вины или халатности.

Ранее сообщалось, что Государственная дума наделила РУСАДА полномочиями по утверждению антидопинговых правил.