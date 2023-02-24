Шахты, Ростовская область, 24 февраля, 2023, 16:35 — ИА Регнум. В Ростовской области произошел взрыв газа в одной из квартир в городе Шахты. В результате инцидента в доме по улице Образцова пострадал один человек, сообщили 24 февраля в региональном управлении МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Погибших нет, пострадал хозяин квартиры, мужчина 1977 года рождения получил ожоги рук и лица», — сказано в сообщении.

После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен домой.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что взрыв газа произошел в квартире на втором этаже. В результате хлопка газовоздушной смеси выбиты стекла в окнах и повреждена входная дверь.

Отмечено, что в ликвидации последствий взрыва принимали участие 23 человека, привлечено восемь единиц техники.

Как ранее сообщалось, накануне в Челябинске при взрыве газа в многоэтажном жилом доме пострадала женщина. С ожогами ее доставили в больницу.