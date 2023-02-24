Таллин, 24 февраля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Возможность осуществления совместных закупок 1 млн артиллерийских снарядов для Киева обсудила в Таллине с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба эстонского правительства.

Alexander Welscher/Global Look Press Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

«Европейский союз смог быстро и новаторски совместно отреагировать на кризис COVID. Пора проявить такую же смекалку и скорость в отправке боеприпасов на Украину», — заявила в ходе встречи Каллас.

Она считает, что на фоне изменившейся ситуации с безопасностью оборонной промышленности Европы, помимо удовлетворения нужд Киева в боеприпасах, необходимо быть способной воспроизводить соответствующее количество боеприпасов.

Отметим, ранее глава ЕК и генсек НАТО прибыли в Таллин для участия в праздновании 105-й годовщины независимости Эстонии.