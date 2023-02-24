На детскую площадку в Шебекино упал неразорвавшийся снаряд
Шебекино, Белгородская область, 24 февраля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. На территории детской площадки в городе Шебекино Белгородской области приземлился неразорвавшийся снаряд. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Телеграм-канал Губернатора Белгородской области
Неразорвавшийся снаряд на детской площадке
«Обстрел Шебекино. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки! Слава богу, пострадавших нет», — говорится в распространенном сообщении.
Также Гладков отметил, что на месте происшествия оперативные службы проводят разминирование.
Ранее Вячеслав Гладков подтвердил, что находится под присмотром врачей.