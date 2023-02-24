Шебекино, Белгородская область, 24 февраля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. На территории детской площадки в городе Шебекино Белгородской области приземлился неразорвавшийся снаряд. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Телеграм-канал Губернатора Белгородской области Неразорвавшийся снаряд на детской площадке

«Обстрел Шебекино. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки! Слава богу, пострадавших нет», — говорится в распространенном сообщении.

Также Гладков отметил, что на месте происшествия оперативные службы проводят разминирование.

Ранее Вячеслав Гладков подтвердил, что находится под присмотром врачей.