Вашингтон, 24 февраля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. США ведут подготовку нескольких механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) для боевых действий весной, сообщил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN.

U. S. Central Command Ллойд Джеймс Остин

«Мы тренируем и экипируем несколько механизированных бригад», — сказал Ллойд Остин.

По словам министра обороны США, это позволит ВСУ успешно вести боевые действия. Ллойд Остин считает, что помощь, которую предоставляют США, позволит военным изменить динамику на поле боя.

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«Я думаю, что весной вы увидите их наступление», — добавил министр обороны США.

В России неоднократно заявляли, что поставляемая Западом боевая техника во многих случаях является устаревшей и не может поменять ситуацию на поле боя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России предостерег страны Запада в связи с подготовкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) военной провокации в отношении Приднестровья.