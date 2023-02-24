Херсон, 24 февраля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу, 24 февраля, заявил, что военнослужащие России в регионе обеспечены всем необходимым для выполнения задач.

РИА Новости Военнослужащий РФ в Запорожской области

«Военные в Херсонской области обеспечены всем необходимым довольствием, вооружением и боеприпасами. Подразделения снабжения Министерства обороны работают безукоризненно…» — добавил Сальдо.

Также губернатор региона отметил, что военкоры и волонтеры оказывают дополнительную помощь военнослужащим в приобретении необходимого оборудования.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 24 февраля сообщил об уничтожении украинской РСЗО БМ-21 «Град» и четырех гаубиц в Херсонской области.