Вашингтон, 24 февраля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN заявил об уверенности в том, что конфликт на Украине завершится мирными переговорами.

IMAGO/Eero VabamÃ¤gi/Global Look Press Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин

«Скорее всего, это закончится какими-либо переговорами. Украинцы заинтересованы в возвращении суверенной территории», — считает глава Пентагона.

Также Остин в очередной раз отметил, что Вашингтон будет помогать Киеву ровно столько, сколько этого потребует ситуация.

Ранее глава Пентагона заявлял, что за прошедший год специальной военной операции Соединенные Штаты Америки выделили Украине $32 млрд военной помощи.