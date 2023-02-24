Энергодар, Запорожская область, 24 февраля, 2023, 16:15 — ИА Регнум. В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины города Васильевки в Запорожской области пострадал один мирный житель. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба администрации Энергодара.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

«Под огонь противника попал автовокзал в населённом пункте Васильевке… Есть информация о пострадавшем (мужчине оторвало ногу)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об обстреле населённого пункта Васильевки в Запорожской области со стороны киевских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую.