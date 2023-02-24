Москва, 24 февраля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Приднестровье находится под защитой России, НАТО и Киеву не следует провоцировать конфликт, говорится в опубликованном 24 февраля заявлении МИД РФ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг ПМР

Российское внешнеполитическое ведомство предостерегло «США, страны НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов», на этот раз касающихся создания напряжённости на границе Украины с Приднестровьем.

Призвав решать вопросы политико-дипломатическим путём, МИД России добавил, что ВС РФ «адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая всё же последует».

Российские военные «обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населённом пункте Колбасна в Приднестровье».

Также МИД РФ предупредил, что сочтёт нападением на Россию «любые действия, представляющие угрозу безопасности» жителей региона.

Напомним, об активности ВСУ у границ Приднестровья сообщило 24 февраля Минобороны России.