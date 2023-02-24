Москва, 24 февраля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин постановил присвоить 35-й зенитной ракетной бригаде почётный статус «гвардейская» за проявление массового героизма, стойкости, мужества и отваги. Указ об этом 24 февраля обнародовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

«Присвоить 35 зенитной ракетной бригаде почётное наименование «гвардейская» и впредь именовать её: 35 гвардейская зенитная ракетная бригада», — говорится в документе.

Указ вступил в силу 24 февраля, в день подписания. Основное место дислокации бригады — Улан-Уде.

Напомним, 21 февраля Путин присвоил наименование «гвардейская» 53-й зенитной ракетной бригаде также за массовый героизм, стойкость, мужество и отвагу.