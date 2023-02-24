Оттава, 24 февраля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Новый пакет помощи Киеву в размере свыше $32 млн выделят канадские власти. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Канады.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила сегодня о вкладе Канады в размере более $32 млн в поддержку дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации Украины», — говорится в заявлении.

Кроме этого, указывается, что эти средства будут направлены на разминирование территорий, а также на противодействие угрозам химического, биологического, радиологического и ядерного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил выделение Киеву нового пакета военной помощи в размере $2 млрд.