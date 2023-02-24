Токио, 24 февраля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции 24 февраля уклонился от ответа на вопрос журналиста о возможности прямого разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Отмечается, что вопрос явно застал премьер-министра врасплох, так как ему потребовалось время, чтобы собраться с мыслями и ответить.

«Россия сохраняет свое жесткое поведение и не собирается менять его. Я чувствую такую позицию», — сказал Фумио Кисида.

Затем, после паузы, японский политик добавил, что Россия «не собирается уступать занятые территории».

«Сейчас от Японии требуется, исходя из этой жесткой позиции России, явно показать свое желание, чтобы мировое сообщество сплотилось вокруг сильных санкций против России и помощи Украине», — заключил Кисида.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна предложит новый пакет санкций против России.