Будапешт, 24 февраля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опасается, что в Евросоюзе вскоре пойдут разговоры об отправке на Украину миротворческих сил. При этом он напомнил, что НАТО не должна вовлекать страны — участницы альянса в вооруженные конфликты за пределами их территорий.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Если Европа продолжит дрейфовать в сторону войны, то вскоре венгерская общественность может услышать предложения о введении миротворческих сил или каких-то войск на территорию Украины», — заявил Орбан 24 февраля в эфире радиостанции Kossuth.

По мнению венгерского премьера, когда на Западе принималось решение об оказании помощи Украине, не были четко обозначены цели и пределы поддержки. Во всех документах Евросоюза говорится, что она будет оказываться, «сколько бы времени это ни заняло» и чего бы это ни стоило, что изначально неправильно, считает Виктор Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа менее чем за год потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь из-за стремления Соединённых Штатов использовать Европейский союз в своих интересах и из-за конфликта на Украине.