Будапешт, 24 февраля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. В Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке гораздо сильнее стремятся к достижению мира на Украине, чем в Европейском союзе. Такое мнение 24 февраля высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после участия в спецсессии Генассамблеи ООН по Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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«Стремление к миру, поддержка мира здесь [в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке] гораздо больше, чем в Брюсселе», ― указал он на своей странице в соцсети.

Он подчеркнул, что атмосфера в Нью-Йорке сильно отличается от той, которая царит в Брюсселе при обсуждении конфликта на Украине.

«Потому что, когда кто-то говорит о важности мира в Брюсселе, его сразу же выставляют сторонником русских, что, очевидно, является безумием», ― отметил Сийярто.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что конфликт на Украине ― «не футбольный матч, чтобы болеть за одну или другую сторону». По его словам, в этом конфликте «нет и никогда не будет победителя, а будут только проигравшие».

Ранее по теме: Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, инициированную Киевом. Так, в частности, в документе содержится призыв к России прекратить удары по критически важной инфраструктуре Украины, при этом в тексте ничего не сказано о необходимости прекращения обстрелов ДНР и ЛНР украинской армией.

В Крыму документ назвали «очередной антироссийской клоунадой, которая не имеет ничего общего с реальностью».