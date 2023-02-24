Брюссель, 24 февраля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Хотя предложения Китая по Украине из 12 пунктов и соответствуют Уставу ООН, однако «не полностью», заявила 24 февраля журналистам официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Отметив, что Брюссель «принял к сведению» заявление МИД Китая по Украине, Массрали сказала: «Эта позиция основывается на принципалах Устава ООН, но выборочно».

По её словам, Брюссель не согласен с призывом Пекина учитывать интересы безопасности России. Напротив, считает руководство Евросоюза, действиям России, то есть проведению спецоперации на Украине, «нет оправданий».

«Документ не учитывает роль агрессора и жертвы в этой незаконной войне», — заявила Массрали.

Напомним, в МИД Китая заявили, что критики его заявления по Украине со своей стороны вовсе не приближают ситуацию к миру. Китай же в своём заявлении упомянул опасность расширения военных блоков.