Москва, 24 февраля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. На уходящей неделе Тelegram-каналы России писали про надгробие-«заявление», день баяна, преступления из прошлого и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Александра Майер ИА REGNUM Баян — для музыкального сопровождения

Центральный федеральный округ

В Москве юноша по фамилии Мухоморов госпитализирован после отравления… мухоморами. «Москва сейчас» пишет, что отравление оказалось очень сильным, 19-летний москвич находится в реанимации. Началось расследование инцидента.

«Калужский мечтатель» иронизирует, что калужане устали ждать предсказанного почти год назад в связи с санкциями голода и нищеты: жители города начали тратить сбережения. Всего за месяц одни только продажи продуктов выросли более чем на 15%.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге установили первый светофор с функцией распознавания лиц. Он должен выявлять людей с оружием, а также с измененным «психофизиологическим поведением». «Ночной губернатор» пишет, что не мешало бы дополнить функции. Например, светофор мог бы подавать сигнал при попытке перехода улицы на красный свет.

В Петергофе водитель трактора так увлекся чисткой снега, что напрочь снес памятник-бюст барону Александру Штиглицу. Монумент развалился на две части и упал на лед. «Питерская булка» узнала, что памятник теперь увезут на диагностику и ремонт, а после вернут на место.

Карелия возглавила рейтинг российских регионов по потреблению алкоголя. Здесь на душу населения приходится почти 12 литров спирта в год. В целом по стране цифра почти в два раза меньше. «Что тут можно сказать? Лидерство по объемам выпитого — это определенно не то соревнование, к победе в котором стоит стремиться», — комментирует «ТопГан».

Приволжский федеральный округ

В телепередаче Дмитрия Киселёва перепутали Нижегородскую область с Тверской. Вернее, подписали Тверскую «Нижегородской». «Нижний гиперболоид» по этому поводу пишет, что надо не возмущаться, а активнее заниматься продвижением региона, чтобы все знали, как он выглядит, и не путали ни с чем.

Тем временем в Сормовском районе Нижнего Новгорода замечена парочка «преступников из прошлого»: «сосальщиков» бензина. «Нижний №1» сообщает, что «старый добрый способ воровства горючего еще не утратил своей актуальности», хотя работает только со старыми машинами, из чьего бензобака через шланг можно высосать бензин.

Казанец нашел ошибку в приложении банка «Ак Барс» и украл 68 млн рублей. «Татарстан News» узнал, что банк дублировал платежи на обе его карты. Мужчина это заметил, сделал более 30 тыс. переводов и «заработал» 68 млн рублей. Его разыскивают.

В Самаре серьезно взялись за популяризацию баяна, передает «Злой самаритянин». Собираются даже проводить День баяна и, возможно, поставить баяну памятник. По словам знатоков, именно в Самаре появился первый в мире баян, его изготовили в далеком 1897 году.

Южный федеральный округ

В Ростове-на-Дону мужчина отправил судье, которая занималась его разводом, надгробную плиту, где выбил «заявление» о ее отводе. Чем мужчина оскорблен, непонятно, передает Don Mash. Может быть, разделом имущества или решением по вопросу проживания детей.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Северной Осетии произошло нелепейшее ДТП, считают «Кубанские новости». Конь попробовал лихо перепрыгнуть автомобиль, но не рассчитал силы и грохнулся на машину. В итоге у нее разбито лобовое стекло и повреждена крыша.

В Чечне придумали, как повысить успеваемость школьников. Для отличников проезд сделали бесплатным. «Стрелы Казбека» пишут, что водителю достаточно показать пятерку в дневнике, чтобы поехать бесплатно. Пятерка по чеченскому языку отличается от остальных: она дает право проехать бесплатно не один, а два раза.

Уральский федеральный округ

В Тюмени в школьное питание по случаю Масленицы включили блины. «Столица деревень» передает, что начинка у них самая разнообразная — банановая, абрикосовая. Детям, конечно, нравится.

Тобольскому Хатико, который прожил 13 лет рядом с местом гибели хозяина, поставили памятник. С 2009 года пес жил возле трассы, где хозяина сбил автомобиль. Собаку пытались забрать, но она сбегала обратно на место трагедии. Недавно она скончалась, и теперь на трассе ей поставили памятник, пишут «Темы Тюмени».

Сибирский федеральный округ

В Новосибирске — новая достопримечательность. В одном из ТЦ девушке повезло вытащить из автомата с игрушками айфон. Теперь возле автомата стоят целые очереди желающих повторить подвиг счастливицы, сообщает «Атас. Сибирь».

59-летний житель Минусинска несколько лет занимался преступным промыслом: срезал высоковольтные провода и сдавал их в пункты приема металла. Общая сумма ущерба составила 16 млн рублей. Всего мужчина срезал около 40 км проводов, удивляется «Красноярск с огоньком».

Дальневосточный федеральный округ

Экзотическое правонарушение случилось в Хабаровске. Лишенный прав мужчина посадил за руль восьмилетнего внука. «Тридевятое царство» пишет, что дедушка вообще-то работает инструктором по вождению в местной автошколе, при этом лишен водительских прав. Хотя если бы его и не лишили прав раньше, то лишили бы сейчас.

В Якутске вскрыли замороженную тушу древнего медведя возрастом более 3 тыс. лет. «Якутия 24» пишет, что это первый из найденных ископаемых медведей, у которого сохранились мягкие ткани. Ученые ждут интересных открытий.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 3 марта.