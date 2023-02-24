Мелитополь, 24 февраля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. В доме бывшего военнослужащего ВСУ в Запорожской области обнаружили сотни патронов. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщило Главное управление МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД, во время осмотра дома полицейскими были обнаружены 721 патрон-трассер калибра 5,45 мм, 41 патрон калибра 5,45 мм, а также 272 патрона калибра 9 мм.

Отмечается, что боеприпасы изъяты и направлены для проведения дальнейшей экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре в Запорожской области задержали мужчину, прятавшего в схроне летальное оружие и боеприпасы.