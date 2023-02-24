Тирана, 24 февраля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Решение о продлении срока содержания под стражей гражданке России Светлане Тимофеевой, которую власти Албании обвиняют в шпионаже, принял суд области Эльбасан. Об этом 24 февраля сообщает портал Albanian Daily news.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Суд Эльбасана удовлетворил в пятницу требование прокуратуры продлить срок задержания», — указывается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что защита гражданки России говорила о том, что она уже отбыла срок предварительного заключения, в связи с чем требовала освобождения из-под стражи своей подзащитной.

Отметим, 20 августа 2022 года граждан РФ 33-летнюю Светлану Тимофееву и 23-летнего Михаила Зорина, а также украинского гражданина Фёдора Алпатова задержали при попытке попасть на оружейный завод в городе Грамши.