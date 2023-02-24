Кишинёв, 24 февраля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Министерство обороны Молдавии не подтверждает сообщения о росте напряжённости возле границы Украины и Приднестровья. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба молдавского минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«В настоящее время прямых угроз военной безопасности государства нет <…> Силы Национальной армии в составе совместных сил по поддержанию мира в зоне безопасности действуют в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что сотрудничают с другими силовыми ведомствами Молдавии, чтобы при необходимости вместе помешать дестабилизации. В случае появления угроз безопасности для Молдавии в минобороны пообещали своевременно предупредить общественность.

«Распространяемая ложная информация призвана вызвать панику и замешательство среди людей по обе стороны Днестра», — добавили в министерстве.

Жителей Молдавии призывают не паниковать и верить только официальным молдавским источникам.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия концентрирует силы на границе с Приднестровьем. В российском ведомстве предупредили, что готовы отреагировать, если Киев решит совершить военную провокацию.