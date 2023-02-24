Вашингтон, 24 февраля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. США подготовили очередной пакет помощи Украине на 2 млрд долларов. В него войдут снаряды для HIMARS и ракетных систем лазерного наведения, беспилотники и оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования, коммуникационное оборудование. Об этом сообщили 24 февраля в Пентагоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

В распространенном сообщении ведомства говорится о том, что «пакет на общую сумму два миллиарда долларов предоставляется в рамках инициативы оборонной помощи Украины».

Помимо поставок вооружения и боеприпасов, в эту сумму входят затраты на обучение, техническое обслуживание и поддержку. Таким образом, на этот раз, как отметили в Пентагоне, пакет помощи отличается от президентских распоряжений тем, что предполагает «закупку возможностей, а не их доставку со складов минобороны».

Отмечено также, что США будут продолжать оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Ранее обозреватель Time Филип Шорт заявил, что финансовая помощь может быть предоставлена Вашингтоном Киеву в обмен на то, чтобы Украина смирилась с мыслью об окончательной потере территорий.