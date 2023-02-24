Пекин, 24 февраля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Если Запад, возглавляемый США, решил одолеть Россию, то это может вылиться в жестокую и длительную войну. Об этом заявил в интервью, опубликованном 24 февраля газетой Global Times, посол Китая в Евросоюзе Фу Цун.

Александр Щербак/ТАСС Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун

«Если Запад во главе с США поставил перед собой цель одолеть Россию, то это будет очень жестокая и затяжная война, которая принесет миру большие риски», — сказал посол КНР.

По его мнению, заявления, что Россия должна «скатиться до уровня второсортной страны», также несут опасность, так как препятствуют переговорам по Украине. Это, по мнению китайского дипломата, грозит безостановочным ростом эскалации конфликта.

Напомним, 24 февраля МИД КНР опубликовал 12 шагов по урегулированию конфликта на Украине. Среди них прекращение огня и отказ от санкций, которые не согласовал Совбез ООН. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявил о недоверии к намерениям Китая.