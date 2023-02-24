Лондон, 24 февраля, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Великобритания готова пополнить запасы истребителей тем странам, которые свои самолеты передадут Украине. Также она может оказать помощь в патрулировании в небе над этими странами ЕС на своей военной технике, чтобы не ослаблялись возможности по защите от вероятных угроз. Об этом 24 февраля заявил министр обороны королевства Бен Уоллес британскому телеканалу Sky News.

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«Великобритания сделает всё, что в ее силах, чтобы восполнить собственными истребителями или обеспечить определенную форму патрулирования, чтобы прикрыть ослабление их возможностей», — заверил министр.

Как отметил Уоллес, Британия может предложить на обмен странам, желающим передать Киеву «российскую или советскую модель типа МиГ-29» или Су-24, собственные истребители.

Напомним, ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес заявлял, что поставка самолетов Typhoon Киеву невозможна, так как они требуют одновременной отправки сотен специалистов по их обслуживанию и пилотов. Кроме того, западные страны не планируют вводить столько своих военных на Украину.