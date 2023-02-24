США намерены выделить до $250 млн на энергетическую помощь Украине
Вашингтон, 24 февраля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. США планируют предоставить Украине дополнительную «чрезвычайную» энергетическую помощь на сумму до $250 млн, сообщает Белый дом.
Иван Шилов ИА REGNUM
Украинская энергетика
«США готовятся к поставке третьей партии критически важного оборудования для сетей электрической передачи к началу марта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что США передадут Киеву ещё несколько мобильных генераторов.
В заявлении Белого дома также говорится, что США предоставят Молдавии чрезвычайную энергетическую помощь в размере до $300 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен назвал причину, по которой ситуация вокруг Украины сохраняется. По его словам, это поддержка Киева со стороны стран Запада.