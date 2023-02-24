Париж, 24 февраля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Членство России приостановлено в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщает 24 февраля Reuters со ссылкой на заявление организации.

ИА REGNUM Россия

Отмечается, что FATF решила приостановить членство РФ, объяснив это несогласием с проведением Россией спецоперации на Украине.

Согласно заявлению пресс-службы FATF, политика Москвы вошла в противоречие с «основным принципом организации, направленным на обеспечение безопасности и целостности мировой финансовой системы».

Тем не менее FATF ожидает от России продолжения членских выплат, поскольку её участие хоть и приостановлено, но всё же не аннулировано, так что Москва «продолжает нести ответственность за соблюдение обязательств по внедрению стандартов FATF».

Стоит добавить, что, по словам авторов заявления, Киев не раз требовал, чтобы Россия была исключена из FATF.

Напомним, Россия является членом FATF с 19 июня 2003 года. Сама организация основана в 1989 году.