Будапешт, 24 февраля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Нежелание Белоруссии стать одной из участниц конфликта на Украине увидел в Минске министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его слова по этому поводу приводит 24 февраля издание Mandiner.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

«Это страна [Белоруссия], которая не находится в состоянии войны и не хочет в войне оказаться — это я испытал в Минске», — сказал он.

Также глава МИД Венгрии отметил, что считает роль Белоруссии важной, так как до настоящего времени переговоры о мирном урегулировании на Украине прошли в двух странах, одна из которых располагается в Восточной Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия является мирной страной, но готова в случае необходимости защищаться от агрессии.