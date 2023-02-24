Москва, 24 февраля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Поставка Западом Украине самолетов потребует также отправки туда своих специалистов для их обслуживания и пилотов. При этом отправка на Украину пилотов будет означать уже вступление НАТО в войну. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация НАТО

«Суть проблемы с поставкой истребителей состоит не в том, что страны НАТО не хотят отправлять самолеты на Украину, а в том, что надо будет отправлять туда свои экипажи. А посылка пилотов и их участие в боевых действиях означало бы вступление НАТО в войну», — написал сенатор в телеграм-канале.

Как отметил Пушков, обучить в короткие сроки украинских летчиков управлять такими самолетами, как F-16 или Rafale, невозможно. А просто так отправить дорогую военную технику НАТО также не хочет из-за опасений, что Украина не расплатится за нее никогда.

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Как ранее сообщалось, глава минобороны Великобритании Бен Уоллес накануне заявил, что Лондон не будет в ближайшее время поставлять истребители Киеву. Такое же решение приняли и в Италии.