Ньон, Швейцария, 24 февраля, 2023, 15:07 — ИА Регнум. В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2022/23. Всего в жеребьевке принимали участие 16 команд, из которых восемь — сеяные, остальные — несеяные.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Пары 1/8 финала Лиги Европы 2022/23 выглядят следующим образом:

«Унион Берлин» (Германия) — «Юнион» (Бельгия)

«Севилья» (Испания) — «Фенербхаче» (Турция)

«Ювентус» (Италия) — «Фрайбург» (Германия)

«Байер-04» (Германия) — «Ференцварош» (Венгрия)

«Спортинг» (Португалия) — «Арсенал» (Англия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Бетис» (Испания)

«Рома» (Италия) — «Реал Сосьедад» (Испания)

«Шахтёр» (Украина) — «Фейеноорд» (Нидерланды)

Отмечается, что первые матчи 1/8 финала плей-офф пройдут 9 марта. Ответные встречи запланированы на 16 марта.