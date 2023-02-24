Рим, 24 февраля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. У конфликта на территории Украины нет военного решения, так как ни одна из сторон не сможет в нём победить, а это чревато замороженным конфликтом. Такое мнение 24 февраля высказал глава генштаба минобороны Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью газете La Stampa.

Mauro Scrobogna/Global Look Press Глава генштаба минобороны Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне

«Я всегда думал, что военного решения этого конфликта не существует. Ни русские не смогут сместить украинское руководство, ни украинцы не смогут вернуть все территории. Эта данность не меняется со временем», — сказал он.

В то же время Драгоне указал, что страны ЕС не могут позволить возникнуть замороженному конфликту на европейской территории, добавив, что, по его мнению, конфликт на Украине более остро поставил перед сообществом вопрос о единой европейской модели обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до разрешения конфликта на Украине собираются держать замороженными российские активы страны «Группы семи».