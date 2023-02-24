Глушковский район, Курская область, 24 февраля, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об обстреле села Попово-Лежачи Глушковского района со стороны Вооруженных сил Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

«Серьезный обстрел с территории Украины села Попово-Лежачи Глушковского района. Главное, никто не пострадал. Но последствия 12 прилетов существенные», — говорится в сообщении, опубликованном 24 февраля.

Как отметил губернатор, постройки девяти домовладений посечены осколками, есть частичное обрушение.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 24 февраля обстреляли населенный пункт Васильевка Запорожской области.