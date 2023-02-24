Губернатор Курской области сообщил о последствиях обстрела со стороны ВСУ
ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области
Глушковский район, Курская область, 24 февраля, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об обстреле села Попово-Лежачи Глушковского района со стороны Вооруженных сил Украины.
Иван Шилов ИА REGNUM
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«Серьезный обстрел с территории Украины села Попово-Лежачи Глушковского района. Главное, никто не пострадал. Но последствия 12 прилетов существенные», — говорится в сообщении, опубликованном 24 февраля.
Как отметил губернатор, постройки девяти домовладений посечены осколками, есть частичное обрушение.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 24 февраля обстреляли населенный пункт Васильевка Запорожской области.