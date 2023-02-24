Москва, 24 февраля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. МИД России предостерег страны Запада в связи с подготовкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) военной провокации в отношении Приднестровья, говорится в официальном заявлении, опубликованном 24 февраля на сайте МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

Российское внешнеполитическое ведомство предостерегает США, страны — члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов в связи с зафиксированным Минобороны РФ скоплением личного состава и военной техники ВСУ вблизи украинско-приднестровской границы, развертыванием артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентным наращиванием полетов беспилотной авиации над территорией Приднестровья.

«Последовательно выступаем за решение любых вопросов политико-дипломатическим путём», — говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что Вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию Киева, если таковая все же последует, и обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих и военных складов в Приднестровье.

«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — сообщает МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ опубликовал антироссийские высказывания Запада за 2022–2023 годы. Риторика исходила от лиц разных рангов и должностей 29 стран Евросоюза, Совета Европы, ПАСЕ и НАТО.