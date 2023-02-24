Вашингтон, 24 февраля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Администрация США согласовала с Конгрессом предоставление Молдавии помощи на сумму до $300 млн. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

«Планируется предоставить Молдавии до $300 млн в рамках чрезвычайной энергетической помощи, чтобы увеличить производство электроэнергии на местах», — говорится в сообщении.

По мнению Вашингтона, данная помощь молдавскому бюджету будет способствовать улучшению связи Молдавии с ЕС.

Напомним, во время визита в Варшаву президента США Джо Байдена с ним смогла встретиться молдавский президент Майя Санду. Она сообщила американскому лидеру, что Молдавия нуждается в экономической помощи и попросила увеличить поддержку республики.